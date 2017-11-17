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В Хотынецком районе начались судебные слушания по уголовному делу директора национального парка «Орловское полесье»

При этом, как сообщили в прокуратуре Орловской области, директор парка достоверно знал об отсутствии положительного заключения государственной экспертизы. В результате этих действий Российской Федерации был причинен ущерб в размере 17 миллионов рублей»

Как сообщили правоохранители, на стадии следствия по делу и предъявления обвинения подсудимый своей вины не признал.