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пятница
17.11.2017
11:09:25
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В Хотынецком районе начались судебные слушания по уголовному делу директора национального парка «Орловское полесье»Олегу Пригоряну вменяют в вину незаконную рубку лесных насаждений, совершенную с использованием служебного положения и в особо крупном размере.
При этом, как сообщили в прокуратуре Орловской области, директор парка достоверно знал об отсутствии положительного заключения государственной экспертизы. В результате этих действий Российской Федерации был причинен ущерб в размере 17 миллионов рублей»
Как сообщили правоохранители, на стадии следствия по делу и предъявления обвинения подсудимый своей вины не признал.
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