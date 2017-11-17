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Сотни орловцев продолжают ждать своих квартир на улице Панчука

Сейчас по одному из домов ситуация начала меняться и движется все-таки к новоселью. По крайне мере об этом заявляет и руководство АИЖК, и новый подрядчик. Сети заведены, сейчас идет внутренняя отделка и благоустройство территории. А вот будущие жильцы соседнего дома бьют тревогу. Их стройка заморожена и сроков никто не называет.

Они хотели жить в живописном районе Орла, а получили долгострой. Дольщики двух многоэтажек на улице Панчука до сих бор борются за свои квадратные метры. А экс-руководителю АИЖК снова продлили срок задержания под стражей. Ему вменяют мошенничество и превышение полномочий. 
Ключи от своих квартир в монолите дольщики должны были получить в этом сентябре. Казалось бы, и госпрограмма, и цена за «квадрат» снижена. Но это не радует тех, кто вынужден выплачивать и ипотеку, и отдавать деньги за съемное жилье.
Ольга Косарева, дольщик: «Я надеялась, что буду жить в своей квартире. Так получилось, что я осталась одна, без мужа». 
Сегодня у Ольги три работы и обязательства перед банком. Их с сыном приютили родственники. И похожие истории почти у всех несостоявшихся соседей. В августе руководство АИЖК заявило о переносе сроков - на июнь месяц 2018 года. В настоящий момент строительство не ведется. А ведутся суды с компанией «Стройбюро». Подрядчик в октябре 2016 года принялся за строительство соседнего, кирпичного дома. Ген. директор компании «Стройбюро» Илья Дисман, обещал, что и собственники, и наша съемочная группа уже через месяц увидит существенные изменения. Но ни через месяц, ни через полгода изменений не было. Весной этого года региональное правительство (а именно ему принадлежит больше 80% акций АИЖК) повторно заключает со «Стройбюро» соглашение.
 
Май 2017-го. На площадке - «Инжсервис». Орловский подрядчик зашел со своими деньгами (у АИЖК их просто нет). Взамен - квадратные метры в одном из домов на Панчука. Сегодня в квартирах – внутренняя отделка, сети подведены, котельная заработала. Благоустройством занимается субподрядчик. Итоговую комиссию ждут на следующей неделе. 
Андрей Михальцов, директор ООО «Инжсервис»: «В этом году дом жильцы будут заселяться. В этом году дом должен быть сдан».
И если все пойдет по плану строителей, Новый год станет для 125 дольщиков этого дома двойным праздником. А вот для соседнего – 83-го - точка отчета пока не выбрана.
Мария Карпачёва, генеральный директор АО «АИЖК Орловской области»: «Мы пытаемся найти подрядчика, который также достроит за квадратные метры. Просто на монолитный дом денег надо намного больше, порядка 360 млн. рублей по сметам».
Из-за долгов и судов по неустойкам банк остановил АИЖК финансирование. Дольщики же записались на прием к новому главе региона. Готовят коллективное обращение и собирают подписи.
 



Надежда Невматулина
17 ноября 2017 года

 


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