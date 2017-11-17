Новости версия для печати Накануне состоялась встреча врио губернатора Орловской области с представителями инвестиционных компаний Говорили о «едином орловском бренде», и взаимоотношениях бизнес-сообщества с властями.



Сейчас в работу регионального инвестиционного Совета вносят изменения. В том числе и те, что рекомендуют бизнесмены. Смысл этих поправок – установить четкий порядок и сроки прохождения инвестиционных проектов, привлекать экспертов и назначить реальных ответственных. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Один проект - один конкретный исполнитель из правительства области, который за него отвечает. В том числе, я не исключаю и себя лично по крупным инвестиционным проектам, которые могут быть реализованы в области для того, чтобы не было сбоев». Обсуждали предоставление налоговых льгот, в частности при уплате за землю, расширение списка тех, кто может получить госпожддержку, если сырье, которое используется в производстве - на 70% орловское.





Татьяна Напольских

17 ноября 2017 года







На главную страницу





