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пятница
17.11.2017
17:25:48
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Орловский следственный комитет ищет строителей «Титаника»Тех самых, которые работали на строительстве многопрофильного медицинского центра в Орле.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на общую сумму более 5 миллионов рублей за август-ноябрь 2016 года 157 работникам филиала ООО «АСК Инжиниринг».
Бывших сотрудников предприятия просят обратиться в следственный отдел по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231, либо по телефону: 8-(4862)-59-19-97.
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