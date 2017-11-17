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Орловский следственный комитет ищет строителей «Титаника»

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на общую сумму более 5 миллионов рублей за август-ноябрь 2016 года 157 работникам филиала ООО «АСК Инжиниринг».



Бывших сотрудников предприятия просят обратиться в следственный отдел по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231 , либо по телефону: 8-(4862)-59-19-97.