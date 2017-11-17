За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП

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пятница
17.11.2017
17:25:53
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТПСреди них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
16 ноября в 18 часов водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», в районе д.8 по ул.8-е Марта допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио» следовавшим впереди попутно. В результате ДТП водитель «Киа» получил телесные повреждения, не госпитализирован.
16 ноября в 19 часов водитель, управляя автомобилем «Богдан-2111», следовал по Новосильскому шоссе и в районе д.18 допустил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное отделение.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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