Новости версия для печати Ранее судимый житель Орловского района получил новый срок за попытку увлечь подростка наркотиками Обвинение в отношении ранее судимого Павла Скалкина в суде поддерживали сотрудники Урицкой межрайонной прокуратуры.



Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Установлено, что Скалкин, злоупотребляя своим влиянием на несовершеннолетнего знакомого, склонил его к употреблению наркотиков. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Скалкина и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима». Как сообщили в прокуратуре, приговор суда уже вступил в законную силу.





Иван Суверин

17 ноября 2017 года







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