Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам

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Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросамНа личный прием к главе региона записались жители города Орла, Залегощенского, Колпнянского и Орловского районов.
Были заданы вопросы о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства и их обеспечении необходимой коммунальной инфраструктурой.
Орловцев интересовала возможность использования земельных паев, предоставления квартир детям-сиротам.
Обратились к главе региона с просьбой поддержать издательскую деятельность, оказать содействие в продвижении жилищного кооператива.
Были подняты темы ремонта и строительства дорог, а также кровли многоквартирного дома, взаимоотношений граждан и муниципальных властей.
Врио Губернатора поставил перед представителями власти ряд конкретных задач, направленных на решение обозначенных трудностей и поддержку выдвинутых инициатив, сообщает информационный портал Орловской области
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Фото пресс-службы губернатора Орловской области