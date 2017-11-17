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Проект «Городская среда» стал самым обсуждаемым и критикуемым на заседании регионального политсовета «Единой России»

Это новый партийный проект, но именно он вызвал много вопросов и замечаний. Особенно – в Орле.

Только в Орле новые дворовые проезды должны появиться в 76 дворах. Но, результат не совпал с ожиданиями. До первого зимнего месяца оставалось две недели, а работы – еще не приняты. В мэрии Орла уже сделаны «кадровые выводы», ушел зам. главы администрации и начальник УКХ. Теперь, по мнению главы орловских единороссов, главное, правильно сделать «работу над ошибками».
Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Буду рекомендовать всем главам муниципальных районов обязательно провести конкурсные процедуры в феврале-марте, в апреле заключить договора. И, конечно, желательно, чтобы это были только орловские подрядчики. Потому что, ну, есть с кого спросить, в конце концов. Во-вторых, чтобы банковская гарантия действовала все пять лет, когда идет гарантийный ремонт. И что самое важное, чтобы с 1 мая мы могли приступить к работам и уже в августе, сдать».
 



Татьяна Напольских
17 ноября 2017 года

 


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