Новости версия для печати Мценский житель проведет за решеткой ближайшие 13 лет своей жизни Суд вынес ему приговор за убийство женщины.



Преступление было совершено в сентябре прошлого года. Местные правоохранительные органы задержали в качестве подозреваемого Виктора Михалькова. Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Установлено, что 17 сентября 2016 года в ходе совместного распития спиртных напитков между Михальковым и его знакомой К. возник конфликт, во время которого Михальков стал наносить потерпевшей удары руками и ногами в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Суд согласился с мнением государственного обвинителя - Мценского межрайонного прокурора - о виновности Михалькова и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима». Строгость приговора, говорят правоохранители, была обусловлена предыдущими судимостями Михалькова.





Иван Суверин

17 ноября 2017 года







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