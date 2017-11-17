Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Где деньги за труд? За задержку зарплаты в типографии завели уголовное дело. - Преображать область будут своими силами. Ошибки «дворового ремонта» еще раз изучили орловские единороссы. - От берега до берега до берега: в Орле планируют отремонтировать Красный мост. - Битва интеллектов. В Орле прошел студенческий «Брейн-ринг».

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Вести-Орёл

17 ноября 2017 года







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