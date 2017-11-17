Новости версия для печати Сегодня день рождения митрополита Орловского и Болховского Антония В его адрес поступают многочисленные поздравления от представителей Русской Православной Церкви, политических и общественных деятелей, паствы.



Решением Священного Синода он был назначен на Орловскую кафедру в 2011 году. За шесть лет служения при поддержке митрополита Антония был образован монастырь святого Кукши, проведено торжественное празднование 900-летия его подвижнической кончины. Учреждена Орловская митрополия. Состоялся исторический визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По личной инициативе Владыки в епархии организованы ежегодные Рождественские чтения, Пасхальный фестиваль и Фестиваль воскресных школ. Подготовлены материалы для учреждения Собора орловских святых. Активно развивается социальное и молодежное служение Церкви. Владыка — непременный участник организуемых в епархии церковных художественных и исторических выставок.





Татьяна Курбатова

17 ноября 2017 года







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