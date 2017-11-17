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Фонд капремонта просит помощи у депутатов

По информации руководителя фонда, объемы работы увеличились. Сейчас в работе находится 265 многоквартирных домов, а в штате всего 27 человек.

Ольга Павлова, и.о. директора НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Орловской области»: «У нас 4 юриста. Нам необходимо взыскать 336 млн. рублей на данном этапе. Учитывая, что мы взыскиваем не только с крупных должников, у нас и по лицевым счетам еще достаточное количество задолженностей, и 4 человека не способны охватить весь объем».

Депутаты же обратили внимание на необходимость ужесточения контроля за деятельностью фонда капремонта. Несколько домов в Орле в зиму рискуют уйти с раскрытой кровлей. Плюс ко всему - проблемы с вентиляцией, инженерными системами. Качество выполнения работ – низкое.

В ответ руководитель фонда рассказала про позитивные изменения в работе с подрядчиками. Из реестра исключили ряд недобросовестных организаций и внесли новые – орловские. Теперь один подрядчик может одновременно браться не более чем за 5 домов.

Напомним, Ольга Павлова вступила в должность исполняющего обязанности директора фонда капремонта в июле 2017.