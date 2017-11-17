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17 ноября - День участкового уполномоченного полиции

Истоки профессионального праздника берут начало с 1923 года, когда Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю.

Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений, контроль за различными категориями жителей на обслуживаемой территории – это основные задачи, которые стоят перед участковыми уполномоченными полиции. Согласно статистическим данным, ими ежегодно раскрывается каждое четвертое уголовно-наказуемое деяние. А в России на одного участкового в среднем приходится три тысяч человек.
 
О службе, которая "и опасна и трудна" рассказал начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления МВД по Орловской области Александр Жуков:
«Участковый как сотрудник правоохранительных органов действует в рамках правового поля. Если закон позволяет ему человека привлечь к какому-то виду ответственности, он его привлечёт. Но, к сожалению, у нас есть много таких ситуаций, которые никакими нормами права не урегулированы. И, к сожалению, есть такие случаи, когда юридически сделать ничего невозможно. Естественно участковый не может переступить закон и применять со своей стороны какие-то неправомерные действия. Не всегда люди это понимают. Они считают, что в любом случае мы должны эту ситуацию разрешить в их пользу. К сожалению, в нашей реалии не всегда так получается». 
В нашем регионе 276 участковых уполномоченных полиции. Ими раскрыто каждое пятое преступление, составлено свыше 10-ти тысяч административных протоколов, рассмотрено более 70-ти тысяч обращений граждан.


Евгения Костомарова
17 ноября 2017 года

 


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