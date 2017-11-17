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Орловцы могут записать своих детей в церковные хоры

Наборы ведутся сейчас сразу в двух храмах Орла – Ахтырском и Богоявленском. Ребята в музыкальных коллективах смогут изучить богослужение и познакомиться с лучшими образцами русской музыкальной церковной традиции.

Создатель и идейный вдохновитель хора Богоявленского собора – Юрий Кокорев. Много лет назад известный в Орле священнослужитель, отец Иоанн Троицкий, посоветовал ему работать с детьми и Юрий Георгиевич совет батюшки послушал.
Юрий Кокорев, регент: «В течение года мы много чего выучили. И исполняли сначала в храме, а потом и на выездах с архиепископом целостные службы. И мы объездили практически всю область».
Но время шло, и участники хора выросли, разъехались по разным городам. Многие, кстати, свою жизнь связали со служением Богу. Однако в епархии от идеи хора не отказались. Возродить детский церковный коллектив предложил настоятель Богоявленского храма Орла Александр Прищепа.
Юрий Кокорев, регент: «Сначала мы начали набор из детей прихожан нашего храма, потом об этом узнали в городе. Мне звонили, приходили прослушиваться, и вот образовался такой некий коллектив – 10-12 человек, которые два месяца ходят ко мне заниматься».
Пока в хор еще идет набор – ребята могут записаться до Нового года, а потом им предстоит готовиться к престольному празднику Богоявленского собора. Кстати, это не единственный храм, где сегодня создают церковный хор. Будущих певчих ждут и в Ахтырском соборе. Все подробности о наборе можно узнать в церковных приходах.


Юлия Сулим
17 ноября 2017 года

 


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