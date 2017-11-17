Новости версия для печати Егор Семёнович Строев удостоен высшей награды Белгородской области Высший знак отличия Белгородской области "Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле - Третье ратное поле России" I степени является высшей формой общественного признания и вручается гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам за выдающиеся заслуги в науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности, экономике и иные выдающиеся заслуги перед Белгородской областью.



В следующем году исполняется 75-лет ряду сражений под Орлом, Курском и Белгородом. Эти сражения стали переломным этапом в ходе войны. У наших соседей на Белгородчине в военном комплексе «Прохоровское поле» к этой дате появится еще один музей. Эту идею накануне обсуждал Попечительский совет мемориала, в состав которого входит и Почетный председатель Совета Федерации Егор Семенович Строев.



Сейчас Попечительский совет обсуждает детали создания нового музея. Посвящен он будет тем, кто ковал победу в тылу. Гостям Прохоровки показали новые мультимедийные системы музейного комплекса. Теперь здесь можно почувствовать себя водителем БТРа, стрелком и членом экипажа машины Т-90.



По традиции в финале награды получили самые активные члены Попечительского совета. Егор Семёнович был удостоен высшей награды Белгородской области «Коллекции памятных медалей: Прохоровское поле - Третье ратное поле России» I степени.





Анна Боева

17 ноября 2017 года







На главную страницу





