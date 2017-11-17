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Сегодня в Мценске после реконструкции открыли сквер «Вечный огонь»

Территория этого любимого амчанами места – полтора гектара. В его благоустройство вложено 3 млн. рублей. Средства выделены и из федерального бюджета, и по программе наказов избирателей.

Одно из самых главных изменений – сквер стал доступен для людей с ограниченными возможностями. Также возле Вечного огня уложена новая плитка, заасфальтированы боковые дорожки. Немаловажный факт: дизайн-проект сквера разрабатывался совместно с жителями города Мценска. И главным пожеланием было – провести реконструкцию без кардинального изменения. Все пожелания – учтены.

Этот сквер, действительно, дорог местным жителям. Его открыли в год 30-летия освобождения Орловской области. Вечный огонь зажжен у братской могилы, где захоронено 146 воинов, погибших при освобождении Мценска. Вдоль центральной аллеи установлены бюсты Героев Советского Союза - уроженцев Мценского района.


Татьяна Напольских
17 ноября 2017 года

 


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