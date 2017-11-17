Новости версия для печати Сел в машину – пристегнись! Соблюдать правила не из страха быть оштрафованным, а ради собственной безопасности сегодня призывали орловские автоинспекторы водителей. А для начала – можно просто пристегнуться. По статистике, именно непристегнутые водители и пассажиры получают наиболее сильные травмы. Так, в минувшем году произошло несколько опрокидываний автомобилей в кювет.



Последствия пренебрежения штатными удерживающими устройствами автомобиля инспекторам хорошо известны. Именно поэтому инспекторы решили вглядеться в салоны машин повнимательнее.



Инспекторы отмечают: большинство водителей и пассажиров на передних сиденьях на сегодня пристегнуты. И, тем не менее, автомобилистов, кому ремень безопасности кажется лишней деталью в машине, полицейским попалось немало. При этом штраф в 1000 рублей водителей устрашает больше, чем вероятность получения увечий в ДТП.



Кстати, говорят в ГИБДД, без ремня и подушки безопасности защиты не гарантируют - могут сработать неправильно, а то и вовсе накаутировать. Инспекторы призывают автомобилистов отнестись к своей безопасности и безопасности пассажиров со всей серьезностью.





Иван Суверин

17 ноября 2017 года







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