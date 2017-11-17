Новости версия для печати Сегодня в Орловском районе фактически запустили вещание цифрового телевидения В области завершается реализация государственной программы.



Передающие центры установлены, принимающее оборудование поступило в районы. И вот сегодня сигнал высокой четкости принял Орловский район. В нашу редакцию даже звонили зрители, которые оценили новое качество картинки. Напомним, в ближайшее время и в нашей компании завершится масштабная программа модернизации.





Анна Боева

17 ноября 2017 года







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