Новости версия для печати Сегодня - день рождения Деда Мороза 18 ноября - дата не случайная. Ее придумали сами дети.



Считается, что именно в этот день в Великом Устюге – в резиденции главного зимнего волшебника наступает настоящая зима. А сам Дед Мороз накануне начинает свое предновогоднее турне. Он уже побывал в Нижнем Новгороде, следующий пункт – Санкт-Петербург. Но в этом году именинник свернул с маршрута и приехал в Орел.



160 тысяч писем получает волшебник в течение всего года. Но сейчас у Деда Мороза – самая горячая пора. Поздравления и пожелания в Великий Устюг летят со всех уголков России и ближнего зарубежья. Какова гарантия, что письмо точно дойдет до адресата?

Анжелика Игнатьева, ведущий специалист по связям с общественностью УФПС Орловской области – филиал Почты России: «Должен быть четко написан адрес, а самое главное – на конверте должна быть марка. Это знак почтовой оплаты. И тогда письмо гарантировано дойдет».





Надежда Невматулина

18 ноября 2017 года







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