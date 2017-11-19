Отделению онкологии аллергологии и иммунологии НКМЦ имени Круглой меценаты сделали подарок

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воскресенье
19.11.2017
13:19:47
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Отделению онкологии аллергологии и иммунологии НКМЦ имени Круглой меценаты сделали подарокОтделению была подарена аппаратура, которая во многом облегчит процесс лечения.
Это тромбомиксер, который обеспечивает сохранность тромбоцитов, что очень важно при необходимости часто переливать кровь пациентам. Так же отделению меценаты подарили холодильники и центрифугу, которая нужна и при переливании крови, и для диагностических мероприятий.
Как отметил Иван Фисюн, зав. отделением онкологии, аллергологии и иммунологии НКМЦ им. Круглой, оборудование поставляет и государство, но заказанного приходиться ждать годами. Однако у детей, больных раком, времени мало и дорог каждый день и час.
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