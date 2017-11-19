Новости версия для печати Голодная смерть питомцам зоовыставки в Детском парке – не грозит Уже сейчас животные перешли на зимнее довольствие, да еще и посетители подкармливают.



На питании животных в Детском парке не экономят. Только мяса для хищников ежемесячно закупается 120 кг, а также творог, рыба, молоко, сено и комбикорм. А в зимнее время в рацион добавляют витамины, минералы, гидропонную зелень. То, что животные сыты и довольны, видно невооруженным глазом.



Однако и от помощи населения здесь тоже не отказываются. В течение всего года, объявленного Годом Экологии, на зоовыставке проходила акция «Добро делать просто». Посетители приносили с собой излишки урожая и просто лакомства для птиц и копытных, обезьянки и белки.



Животные здесь - патриоты, потому что экзотическим фруктам предпочитают отечественные овощи тыкву морковь, семечки и боярышник. Единственное, о чем сотрудники парка просят население, не бросать излишки урожая прямо в вольеры.

Людмила Леонова, заведующая культурно массовым отделом: «Капустные листы, морковку бросают просто в вольер, в надежде, что животные будут это есть. Но так как у нас животные питаются согласно рациону, то эти остатки там загнивают и выглядят не эстетично. Поэтому мы предлагаем приносить излишки продуктов к нам, и мы дозировано будем раздавать их животным». Всего в Детском парке обитает 117 живых существ. Одни здесь появились на свет, другие нашли приют.

Александр Семак, ведущий ветеринарный врач детского парка: «Двое лисят попали в бочку в саду, их принесли совершенно маленьких, мы их вырастили, выходили. Енотовидных собачек тоже привезли – люди думали, что это еноты-полоскуны, а оказались енотовидные собаки. Мы их тоже приняли, вакцинировали, подержали на карантине. Мы можем даже поменяться с другими зоопарками енотовидными собаками, лисами». А к новому году сотрудники парка готовы подарить желающим водных черепашек - слишком много их расплодилось.





Татьяна Тимохина

19 ноября 2017 года







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