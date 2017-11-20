Новости версия для печати 20 ноября – День правовой помощи детям Сегодня работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области проведут приём граждан.



Прием граждан пройдет с 9:00 до 13:00. Консультация приурочена ко Дню правовой помощи детям, который выпадает как раз на 20 ноября. И сегодня получить бесплатную юридическую помощь могут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, родители, воспитывающие детей с особенностями здоровья и все, кто находится в трудной жизненной ситуации.



Консультацию можно получить по телефону8(4862)72-42-16. Можно прийти и в управление, которое располагается на улице Авиационной, 5.





Мария Семак

20 ноября 2017 года







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