На пересечении улиц Приборостроительной и Максима Горького установят светофорный объект

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понедельник
20.11.2017
16:03:17
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На пересечении улиц Приборостроительной и Максима Горького установят светофорный объектНа перекрестке также оборудуют два пешеходных перехода.
Установка объекта обеспечит безопасное передвижение детей к гимназии №19.
Еще одно изменение коснется пешеходного перехода, расположенного на повороте на внутриквартальный проезд с улицы Металлургов. Его перенесут на 30 метров вперед к дому №32.
Предварительно эти вопросы обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения. Работы планируется выполнить до конца года, сообщает сайт городской администрации.
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