Новости версия для печати На пересечении улиц Приборостроительной и Максима Горького установят светофорный объект На перекрестке также оборудуют два пешеходных перехода.



Установка объекта обеспечит безопасное передвижение детей к гимназии №19.



Еще одно изменение коснется пешеходного перехода, расположенного на повороте на внутриквартальный проезд с улицы Металлургов. Его перенесут на 30 метров вперед к дому №32.



Предварительно эти вопросы обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения. Работы планируется выполнить до конца года, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

20 ноября 2017 года







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