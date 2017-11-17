Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В памяти потомков не погаснет вечный огонь. Сегодня после реконструкции открыт Мценский Сквер.



- Новогодний маршрут. Сегодня в Орле был замечен Дед Мороз.



- Шаг к реконструкции. От Красного Моста останется не только название.



- Лепестки жизни. Сегодня – день тех, кто родился раньше срока.



- Не только о рекордах. Спортивная общественность встретилась с Андреем Клычковым.



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Вести-Орёл

17 ноября 2017 года







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