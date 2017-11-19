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Фильм ГТРК «Орёл» удостоен Гран-при Международного телефестиваля

В Волгограде состоялся IX Международный телевизионный фестиваль военно-патриотических фильмов и программ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ», посвященный 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве. Высшую награду получил фильм Ирины Костиной «Безымянные камни».

На конкурс в этом году поступило 259 работ. Девять номинаций, в том числе награды за лучшую телепрограмму, телефильм, очерк и информационный сюжет, режиссерскую и операторскую работы. Конкурсные материалы оценивало компетентное жюри - деятели искусств, литературы, общественники, политики, известные журналисты.
 
18 ноября в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в торжественной обстановке подвели итоги фестиваля и назвали имена победителей.
 
Принять решение, кому отдать Гран-при фестиваля, членам жюри было крайне сложно. Не только количество, но и качество работ в этом году на высочайшем уровне. Поэтому победителей в этой номинации не один, а два. Документальный фильм ГТРК «Орёл» «Безымянные камни» о том, как жили, умирали и спасались люди с жёлтой звездой на груди, и лента ГТРК «Волгоград-ТРВ» о советском военачальнике «Маркиан Попов. Оставшийся свободным» получили Гран-при фестиваля «Вечный огонь». 

Репортаж ГТРК "Волгоград-ТРВ".
 



Орловское Информбюро
19 ноября 2017 года

 


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