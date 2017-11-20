Новости версия для печати Останки 653 бойцов Красной Армии найдены во время трех этапов региональной акции «Вахта Памяти – 2017» Поисковикам удалось установить 176 имен погибших советских воинов по книге захоронений и полевого передвижного госпиталя и 7 имен по медальонам и личным вещам.



В региональной акции «Вахта Памяти – 2017» приняли участие около тысячи человек из поисковых организаций и клубов регионов России. Этапы акции проходили на территории Болховского, Дмитровского, Колпнянского, Кромского, Ливенского, Мценского, Орловского, Троснянского, Покровского и Свердловского районов.



По итогам региональной «Вахты Памяти – 2017» 4 декабря в Орле состоится конференция «Жить и помнить», посвященная Дню неизвестного солдата.





Максим Шилов

20 ноября 2017 года







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