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понедельник
20.11.2017
16:03:04
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Останки 653 бойцов Красной Армии найдены во время трех этапов региональной акции «Вахта Памяти – 2017»Поисковикам удалось установить 176 имен погибших советских воинов по книге захоронений и полевого передвижного госпиталя и 7 имен по медальонам и личным вещам.
В региональной акции «Вахта Памяти – 2017» приняли участие около тысячи человек из поисковых организаций и клубов регионов России. Этапы акции проходили на территории Болховского, Дмитровского, Колпнянского, Кромского, Ливенского, Мценского, Орловского, Троснянского, Покровского и Свердловского районов.
По итогам региональной «Вахты Памяти – 2017» 4 декабря в Орле состоится конференция «Жить и помнить», посвященная Дню неизвестного солдата.
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