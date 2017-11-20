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Мошенники действуют от имени судебных приставов

Участились случаи по стране, когда якобы госвзыскатели продают арестованное имущество по сниженной стоимости (как правило, телефоны фирмы Apple).

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области сообщает, согласно закон "Об исполнительном производстве" реализация имущества должника осуществляется через его продажу специализированными организациями. По указу президента и постановлению правительства – это Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Оно действует через свои территориальные органы и подведомственные организации и вправе привлекать физических и юридических лиц, но не госслужащих, к которым относятся судебные приставы.

Региональное управление ведомства сообщает, что схема действий мошенников следующая. В соцсетях создаётся поддельный аккаунт от имени действующих должностных лиц службы судебных приставов, публикуется объявление о продаже арестованного и конфискованного имущества. В ходе переписки договариваются об экспресс-доставке без аванса, но предлагают оплатить 900 рублей за привоз. После оплаты этой суммы мошенники перестают общаться.


Евгения Костомарова
20 ноября 2017 года

 


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