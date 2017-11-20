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Андрей Клычков встретился с представителями орловского спортивного сообщества

Встреча состоялась 17 ноября в Легкоатлетическом манеже.

Проблемы со спортом в Орловской области есть, этого никто и не отрицает. Так, к примеру, футбол в упадке. Его просят возродить. Звучали и предложение о необходимости строительства в Орле ФОКа, но только на один нужно более 450 миллионов рублей, поэтому в ближайшее время его ждать не стоит.

Финансирование на спорт не такое, как хотелось бы. Хотя более 70 спортивных залов уже приведены в порядок и отремонтированы.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Наша задача – развивать спорт с самых низов. Спорт высоких достижений не может существовать без развития общедоступного детского спорта. И в этой связи, я надеюсь, есть понимание, тем более, что с областью связаны известнейшие имена, есть победы, успехи, которые мы должны культивировать».
Говорилось и том, что даже те объекты, которые строятся в рамках федеральных программ, не доводятся до ума. Так, Легкоатлетический манеж, где и прошла встреча, сделан хорошо, но при этом в проекте не было зрительских трибун, раздевалок для спортсменов, и яма для прыжков всего одна.


Анна Вайсергисер
20 ноября 2017 года

 


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