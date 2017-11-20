Новости версия для печати В Орле случился пожар с трагическими последствиями Жертвой стала жительница дома 50 по улице Приборостроительной.



Пожар произошел вечером в пятницу, 17 ноября. Как говорят жители подъезда, первыми тревогу подняли ближайшие соседи погорельцев. Едкий дым к этому времени заполнил все лестничные пролеты.



Немолодую хозяйку сгоревшей квартиры пожарные обнаружили неподалеку от прихожей. Как видно, женщина металась по квартире в поисках спасения. Пожарные вынесли ее на воздух, но прибывшим медикам скорой помощи уже ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть потерпевшей. Беглого осмотра сгоревшего помещения было достаточно, чтобы с высокой долей вероятности предположить причину пожара. Окончательную точку в дознании предстоит поставить судебно-медицинским и пожарным экспертам.





Иван Суверин

20 ноября 2017 года







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