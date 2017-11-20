В Орле случился пожар с трагическими последствиями

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понедельник
20.11.2017
16:02:58
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В Орле случился пожар с трагическими последствиямиЖертвой стала жительница дома 50 по улице Приборостроительной.
Пожар произошел вечером в пятницу, 17 ноября. Как говорят жители подъезда, первыми тревогу подняли ближайшие соседи погорельцев. Едкий дым к этому времени заполнил все лестничные пролеты.
Немолодую хозяйку сгоревшей квартиры пожарные обнаружили неподалеку от прихожей. Как видно, женщина металась по квартире в поисках спасения. Пожарные вынесли ее на воздух, но прибывшим медикам скорой помощи уже ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть потерпевшей. Беглого осмотра сгоревшего помещения было достаточно, чтобы с высокой долей вероятности предположить причину пожара. Окончательную точку в дознании предстоит поставить судебно-медицинским и пожарным экспертам.
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