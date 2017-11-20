Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 40 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими. В результате 6 человек получили телесные повреждения, 2 человека погибли.



17 ноября в 20:55 минут водитель, управляя автомобилем «Ауди А-4», следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 393 км допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Сид» под управлением водителя-женщины 1988 года рождения, которая следовала во встречном направлении. После чего произошло столкновение автомобиля «Киа Сид» с автомобилем «ДАФ XF» с последующим съездом автомобиля «Киа Сид» в правый кювет.



В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля «Киа Сид» (находился на заднем сиденье справа) мужчина 1983 года рождения, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи; второй пассажир «Киа» - женщина, которая находилась на переднем сидении справа, получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение реанимации. Двое детей - мальчик и девочка 2008 года рождения, которые находились на заднем сидении автомобиля «Киа», с телесными повреждениями госпитализированы в отделения травматологии и реанимации.



19 ноября в 18:20 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», в районе дома №1 по Кромскому шоссе допустил наезд на двух пешеходов - юношу 1999 года рождения и девочку 2003 года рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения.



19 ноября в восемь часов вечера женщина-водитель, управляя автомобилем «Ваз-2114», следовала по автодороге Змиевка-Глазуновка-Тросна и в районе 11 км произошло столкновение автомобиля «Ваз-2114» с автомобилем «Мицубиси». В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» получила телесные повреждения и была доставлена в ООКБ города Орла, госпитализирована.





Орловское Информбюро

20 ноября 2017 года







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