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Андрей Клычков встретился с дольщиками АИЖК

Дольщики АИЖК ждут заветные ключи с лета прошлого года. Казалось, ситуация безвыходная. Но, похоже, их услышали.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с теми, кто еще не въехал в свои уже оплаченные квадратные метры. Формально, по закону, сегодня в регионе только один объект попадает в реестр долгостроев. Реально же их пять: четыре - в Орле и один – в Ливнах. А количество обманутых дольщиков уже больше полутысячи. Одни из самых проблемных – объекты АИЖК в жилом комплексе «Зеленый берег» на улице Панчука в Орле.
Мария Карпачёва, генеральный директор ОА «АИЖК Орловской области»: «Необходимо достроить монолитный дом. В виду отсутствия денежных средств, мы можем предложить оплату квадратными метрами. 17 038 кв.метров в данном доме. Даже если брать минимальную цену рынка, этого более чем достаточно, чтобы завершить строительство данного дома».
Глава региона подчеркнул, что многие застройщики оказались заложниками непростой экономической ситуации, но это не снимает с них ответственности. И рассказал, что в области создана рабочая группа по решению проблем долевого строительства. И до 1 декабря в правительстве должны утвердить дорожную карту, в составлении которой примут участие сами дольщики.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: Минстрой планирует установить единый порядок контроля в области долевого строительства во всех регионах. Возложить полномочия по обеспечению контроля на органы строительного надзора субъектов. По мнению Министерства строительства, это позволит обеспечить одновременно контроль сроков и качества строительства». 
Ольга Косарева, дольщик дома №83 по ул. Панчука: «Мы готовы отстаивать свои права, мы готовы обращаться в разные инстанции, будем биться до последнего за свои квартиры». 



Надежда Невматулина
20 ноября 2017 года

 


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