Андрей Клычков встретился с дольщиками АИЖК

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Андрей Клычков встретился с дольщиками АИЖКДольщики АИЖК ждут заветные ключи с лета прошлого года. Казалось, ситуация безвыходная. Но, похоже, их услышали.
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с теми, кто еще не въехал в свои уже оплаченные квадратные метры. Формально, по закону, сегодня в регионе только один объект попадает в реестр долгостроев. Реально же их пять: четыре - в Орле и один – в Ливнах. А количество обманутых дольщиков уже больше полутысячи. Одни из самых проблемных – объекты АИЖК в жилом комплексе «Зеленый берег» на улице Панчука в Орле.
Глава региона подчеркнул, что многие застройщики оказались заложниками непростой экономической ситуации, но это не снимает с них ответственности. И рассказал, что в области создана рабочая группа по решению проблем долевого строительства. И до 1 декабря в правительстве должны утвердить дорожную карту, в составлении которой примут участие сами дольщики.
Мария Карпачёва, генеральный директор ОА «АИЖК Орловской области»: «Необходимо достроить монолитный дом. В виду отсутствия денежных средств, мы можем предложить оплату квадратными метрами. 17 038 кв.метров в данном доме. Даже если брать минимальную цену рынка, этого более чем достаточно, чтобы завершить строительство данного дома».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: Минстрой планирует установить единый порядок контроля в области долевого строительства во всех регионах. Возложить полномочия по обеспечению контроля на органы строительного надзора субъектов. По мнению Министерства строительства, это позволит обеспечить одновременно контроль сроков и качества строительства».
Ольга Косарева, дольщик дома №83 по ул. Панчука: «Мы готовы отстаивать свои права, мы готовы обращаться в разные инстанции, будем биться до последнего за свои квартиры».