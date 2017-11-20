В Орле прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП

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понедельник
20.11.2017
16:03:22
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В Орле прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТПЗа 10 месяцев этого года на региональных дорогах произошло 765 дорожно-транспортных происшествий, в которых 939 человек получили травмы и 91 человек погиб.
Накануне во многих странах мира прошел День памяти жертв ДТП.
В Орле на памятной аллее у монумента Лескову появились новые деревца – их сажают по числу погибших в дорожных происшествиях детей. В этом году в нашей области этот скорбный список пополнили пять имен. В память обо всех погибших - и детей, и взрослых - в небо были отпущены белые шары.
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