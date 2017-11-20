Новости версия для печати Орловские полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в поджогах автомобилей В субботнюю ночь в Советском и Железнодорожном районах Орла были сожжены несколько автомобилей.



Злоумышленник разбивал задние стекла, вскрывал сиденье и поджигал их набивку. В беседе с полицейскими он признался в совершении поджогов припаркованных машин.



Как сообщает сайт орловского МЧС, 18 ноября около часа ночи поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Андрианова в городе Орле. На момент прибытия дежурного караула 1-й пожарно-спасательной части автомобиль «Рено Логан» горел открытым пламенем. В результате пожара автомобиль выгорел полностью. Предполагаемая причина пожара – поджог. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Той же ночью, через полчаса поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Приборостроительной в городе Орле. На момент прибытия дежурного караула открытым пламенем горел салон автомобиля «Нива Шевроле». В результате пожара салон автомобиля выгорел полностью. Предполагаемая причина пожара – поджог. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



В 03:20 поступило еще одно сообщение о возгорании автомобиля на улице Старо-Московской в городе Орле. На момент прибытия дежурного караула 3-й пожарно-спасательной части автомобиль «Хендай Санта Фе» горел открытым пламенем. В результате пожара выгорел салон автомобиля. Предполагаемая причина пожара – поджог. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.





Татьяна Напольских

20 ноября 2017 года







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