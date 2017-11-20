Новости версия для печати 30 ноября в театре «Свободное пространство» состоится премьера спектакля «Месяц в деревне» Спектакль по пьесе Тургенева поставила приглашенный режиссер Галина Зальцман. За 10 дней до премьеры в театре состоялась пресс-конференция, где режиссер-постановщик спектакля и сценограф рассказали журналистам о том, что орловский зритель увидит в день премьеры.



Галина Зальцман считает, что Тургенев - это огромная история, на которую можно и нужно смотреть из сегодняшнего дня. И хотя было подчеркнуто, что пьеса по Тургеневу, все-таки осовременена, но текст, сюжетную линию режиссер оставила авторские.

Галина Зальцман, режиссер спектакля «Месяц в деревне»: «Мы все понимаем, что происходит с людьми в этой пьесе. Тургенев позволяет нам отходить немножечко от времени, не делать спектакль в классическом виде, как мы, может быть, привыкли видеть его, что отражается обычно в костюмах, в декорациях, в манере произношения текста, а мы как раз ищем современное звучание». Интересно будет и сценографическое решение спектакля. Им занимается художник Елизавета Дзуцева. Несмотря на молодость, она уже оформила более 10 спектаклей на самых известных сценах столицы.

Елизавета Дзуцева, художник-постановщик спектакля «Месяц в деревне»: «Спектакль впрямую не изображает никакое время. Если брать образы персонажей, костюмы, предметное насыщение, то это вообще весь двадцатый век. Но по настроению это многим - поколения старше тридцати – знакомое, приятное…» Журналисты на пресс-конференции смогли поближе познакомиться с молодыми актерами, исполнителями главных ролей - Максимом Громовым и Еленой Симоновой. Напомним, премьера спектакля «Месяц в деревне» пройдет в театре «Свободное пространство» 30 ноября и 2 декабря.





Эва Стасюлевич

20 ноября 2017 года







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