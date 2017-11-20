Новости версия для печати 10 жителей Орловского района, выросших без родителей, получили ключи от своих квартир Квартиры, которые получили дети-сироты, находятся в двух многоквартирных домах в деревне Образцово Орловского района.



Квартиры – однокомнатные, квадратурой в среднем по 34 метра, с ремонтом. А ещё приятный бонус от застройщика – по стиральной машине каждому новосёлу. Общая стоимость 10 квартир чуть больше 12 миллионов рублей. Чиновники рассказали, что до конца года ещё 10 детей-сирот, стоящих в очереди на жильё, тоже получат ключи от квартир в одной из новостроек.





Антон Киселёв

20 ноября 2017 года







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