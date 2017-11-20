Новости версия для печати Победителя VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» Дарью Курасову наградили Почетной грамотой Губернатора Орловской области Награждение состоялось сегодня на аппаратном совещании в областной администрации.



Как сообщает информационный портал Орловской области, глава региона Андрей Клычков поздравил Дарью Курасову с победой на Всероссийской конкурсе и пожелал дальнейших успехов в работе с детьми.



Педагог дополнительного образования детского сада №48 Дарья Курасова стала обладательницей главного приза Всероссийского конкурса «Воспитатель года»− «Хрустальной жемчужины».



Стаж работы хореографа Дарьи Курасовой - 4 года. Она обучает детей танцам народов мира. Её воспитанники много раз становились победителями различных конкурсов. Кроме того, Дарья Курасова возглавляет военно-патриотическую общественную организацию «Бастион».



В ноябре 2018 года наш регион будет принимать Всероссийский конкурс «Воспитатель года».





Орловское Информбюро

20 ноября 2017 года







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