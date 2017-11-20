Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
20.11.2017
22:13:06
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Андрей Клычков призвал не допускать к ремонту многоквартирных домов недобросовестных подрядчиков

Сегодня на аппаратном совещании обсудили программу капитального ремонта.

Региональный фонд капремонта работает с 2013 года. В программу вошло почти четыре с половиной тысячи домов. В частности, в 2014-16 годах отремонтированы 240. Между тем, по словам руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Дениса Блохина, в стадии незавершенных строительно-монтажных работ находятся 35 домов, в том числе по десяти из них в отношении подрядчиков ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Обнаружена недостача около 40-ка миллионов рублей. По семи домам нарушены сроки выполнения работ, планируется расторжение контракта с подрядчиками.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «По 10 домам на улице Ленина проводятся оперативно-розыскные мероприятия – это хорошая информация для оперативной сводки, но это просто показатель той работы, которая у нас проводится. И второй пример, когда шесть домов без крыш. Мы с вами просто обязаны сделать так, чтобы ни одного, ни второго не было. Планируя сейчас работу на 2018 год, мы должны четко понимать сроки, порядок контроля».
Чтобы программа капремонта многоквартирных домов давала сбои как можно реже, было предложено создать типовой перечень необходимых работ для домов разного типа.
Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Типовой состав действительно необходим, потому что за одни и те же деньги мы должны ремонтировать разные дома». 
Типовые проектные решения на основные серии многоквартирных жилых домов и их конструктивные элементы позволят применить унифицированный подход к требованиям о проводимых при капитальном ремонте работах и применяемых материалах.

В краткосрочном плане 2017-18 годов – ремонт 152 многоквартирных домов. В том числе, в 12-ти планируется заменить 68 лифтов. Вся проектно-сметная документация готова. Закончить работы планируется до 1 июля 2018-го.

Что касается ремонта кровли в городском родильном доме, все работы будут закончены на этой неделе.


Максим Шилов
20 ноября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта