Новости версия для печати Андрей Клычков призвал не допускать к ремонту многоквартирных домов недобросовестных подрядчиков Сегодня на аппаратном совещании обсудили программу капитального ремонта.



Региональный фонд капремонта работает с 2013 года. В программу вошло почти четыре с половиной тысячи домов. В частности, в 2014-16 годах отремонтированы 240. Между тем, по словам руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Дениса Блохина, в стадии незавершенных строительно-монтажных работ находятся 35 домов, в том числе по десяти из них в отношении подрядчиков ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Обнаружена недостача около 40-ка миллионов рублей. По семи домам нарушены сроки выполнения работ, планируется расторжение контракта с подрядчиками.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «По 10 домам на улице Ленина проводятся оперативно-розыскные мероприятия – это хорошая информация для оперативной сводки, но это просто показатель той работы, которая у нас проводится. И второй пример, когда шесть домов без крыш. Мы с вами просто обязаны сделать так, чтобы ни одного, ни второго не было. Планируя сейчас работу на 2018 год, мы должны четко понимать сроки, порядок контроля». Чтобы программа капремонта многоквартирных домов давала сбои как можно реже, было предложено создать типовой перечень необходимых работ для домов разного типа.

Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Типовой состав действительно необходим, потому что за одни и те же деньги мы должны ремонтировать разные дома». Типовые проектные решения на основные серии многоквартирных жилых домов и их конструктивные элементы позволят применить унифицированный подход к требованиям о проводимых при капитальном ремонте работах и применяемых материалах.



В краткосрочном плане 2017-18 годов – ремонт 152 многоквартирных домов. В том числе, в 12-ти планируется заменить 68 лифтов. Вся проектно-сметная документация готова. Закончить работы планируется до 1 июля 2018-го.



Что касается ремонта кровли в городском родильном доме, все работы будут закончены на этой неделе.





Максим Шилов

20 ноября 2017 года







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