Новости версия для печати Госавтоинспекция рекомендует водителям и пассажирам быть предельно внимательными на дорогах в условиях перепада температур В ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается ухудшение погодных условий – резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков.



Проведенные исследования свидетельствуют, что водители часто недооценивают опасность дороги в этот период. По данным соцопросов, около 70% респондентов знают о том, что погодные условия, согласно ПДД, накладывают ограничения на скорость движения автомобилей. Вместе с тем, большинство водителей отмечают, что снижать скоростной режим они будут только при очень плохой погоде, а такие меры, как использование противотуманных фар или сокращение количества перестроений, автолюбители используют крайне редко. Тем не менее, даже небольшой дождь или слабый туман могут увеличить тормозной путь автомобиля и спровоцировать аварию.



По мнению экспертов, при неблагоприятной погоде необходима внимательность и полная концентрация на дороге. При управлении автомобилем в плохую погоду рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию, а также стараться избегать резких манёвров.



Так же Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, что является особенно актуальным в осенний и предстоящий зимний период, а также о соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.





Орловское Информбюро

20 ноября 2017 года







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