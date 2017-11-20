Новости версия для печати В орловской библиотеке им. Пришвина, состоялась презентация книги орловского историка и краеведа Дарьи Фурманской Дарья Фурманская известна многим орловцам и гостям города по проекту «Прогульщики». Книгу «Деревянное зодчество Орла» она писала несколько лет, и вот, наконец, в содружестве с одним из орловских издательств, издание вышло из печати.



Книга Дарьи Фурманской полностью посвящена деревянной архитектуре нашего города за два последних века. Это иллюстрированный фотографиями автора альбом о мастерах деревянного зодчества минувших лет, об основных особенностях города, о влиянии разных стилей на его облик. Первые фотографии были сделаны автором 7 лет назад, и сегодня многие из домов, что есть в ее книге, уже давно снесены.

Дарья Фурманская, автор книги «Деревянное зодчество Орла»: «Уже много из того, что там описано, уже стало историей. Город исчезает на глазах, и в последний момент, уже перед выходом в тираж, приходилось срочно дописывать к иллюстрациям: «не сохранился» или «не сохранился в прежнем виде». Прежний вид города был самобытен и уникален. Особенности орловских деревянных домов и их деталей позволили автору сделать ряд выводов. В деревянном зодчестве Орла было то, чего не было в других регионах.

Дарья Фурманская, автор книги «Деревянное зодчество Орла»: «Многое было позаимствовано из каменно архитектуры, это самое яркое, что в ней есть, что отличает нашу архитектуру от других городов, здесь очень много подражания камню». На презентацию книги пришли историки и учителя, писатели, краеведы и просто те, кто очень любит свой город. Книга подробно рассказывает о городских усадьбах, двухэтажных домах, всех видах декора, верандах, чердачных окнах, карнизах и наличниках, и даже оконных переплетах. С 2000-х годов город начал активно застраиваться, и деревянная застройка исторической части города исчезла навсегда. Дома, типичные для XIX - начала XX века, еще сохранились в районах улиц Гагарина, Пушкарной, Красина, Панчука, но и они тоже во многом потеряли свой неповторимый облик, считает Дарья Фурманская.

Дарья Фурманская, автор книги «Деревянное зодчество Орла»: «Необязательно это какой-то злой умысел, многие люди просто не понимают, каким сокровищем они обладают, обшивают пластиком, вставляют окна, и осуждать их за это язык не поворачивается, они просто не знают, как с этими домами обращаться, к сожалению». На самом деле это большая городская проблема. Историческая застройка остается в прошлом, внимания памятникам архитектуры, которые даже охраняются государством, уделяется крайне мало. И, по большому счету, работа Дарьи Фурманской отчаянный крик о помощи, о надежде сохранить хотя бы то, что осталось. В тексте на каждый дом с историей есть ссылка и подробное описание, и с книгой в руках можно легко обойти Орел и посмотреть на то, что еще живо и дышит историей прошлых веков.





Эва Стасюлевич

20 ноября 2017 года







На главную страницу





