Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
20.11.2017
22:13:10
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В орловской библиотеке им. Пришвина, состоялась презентация книги орловского историка и краеведа Дарьи Фурманской

Дарья Фурманская известна многим орловцам и гостям города по проекту «Прогульщики». Книгу «Деревянное зодчество Орла» она писала несколько лет, и вот, наконец, в содружестве с одним из орловских издательств, издание вышло из печати.

Книга Дарьи Фурманской полностью посвящена деревянной архитектуре нашего города за два последних века. Это иллюстрированный фотографиями автора альбом о мастерах деревянного зодчества минувших лет, об основных особенностях города, о влиянии разных стилей на его облик. Первые фотографии были сделаны автором 7 лет назад, и сегодня многие из домов, что есть в ее книге, уже давно снесены.
Дарья Фурманская, автор книги «Деревянное зодчество Орла»: «Уже много из того, что там описано, уже стало историей. Город исчезает на глазах, и в последний момент, уже перед выходом в тираж, приходилось срочно дописывать к иллюстрациям: «не сохранился» или «не сохранился в прежнем виде».
Прежний вид города был самобытен и уникален. Особенности орловских деревянных домов и их деталей позволили автору сделать ряд выводов. В деревянном зодчестве Орла было то, чего не было в других регионах.
Дарья Фурманская, автор книги «Деревянное зодчество Орла»: «Многое было позаимствовано из каменно архитектуры, это самое яркое, что в ней есть, что отличает нашу архитектуру от других городов, здесь очень много подражания камню». 
На презентацию книги пришли историки и учителя, писатели, краеведы и просто те, кто очень любит свой город. Книга подробно рассказывает о городских усадьбах, двухэтажных домах, всех видах декора, верандах, чердачных окнах, карнизах и наличниках, и даже оконных переплетах. С 2000-х годов город начал активно застраиваться, и деревянная застройка исторической части города исчезла навсегда. Дома, типичные для XIX - начала XX века, еще сохранились в районах улиц Гагарина, Пушкарной, Красина, Панчука, но и они тоже во многом потеряли свой неповторимый облик, считает Дарья Фурманская.
Дарья Фурманская, автор книги «Деревянное зодчество Орла»: «Необязательно это какой-то злой умысел, многие люди просто не понимают, каким сокровищем они обладают, обшивают пластиком, вставляют окна, и осуждать их за это язык не поворачивается, они просто не знают, как с этими домами обращаться, к сожалению».
На самом деле это большая городская проблема. Историческая застройка остается в прошлом, внимания памятникам архитектуры, которые даже охраняются государством, уделяется крайне мало. И, по большому счету, работа Дарьи Фурманской отчаянный крик о помощи, о надежде сохранить хотя бы то, что осталось. В тексте на каждый дом с историей есть ссылка и подробное описание, и с книгой в руках можно легко обойти Орел и посмотреть на то, что еще живо и дышит историей прошлых веков.


Эва Стасюлевич
20 ноября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта