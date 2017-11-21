Все желающие смогут проверить свои знания по географии

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вторник
21.11.2017
11:15:12
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Все желающие смогут проверить свои знания по географии26 ноября в Орле в третий раз напишут Всероссийский географический диктант.
Участники диктанта получат независимую оценку своих знаний по географии, а на основе полученных данных организаторы планируют разработать рекомендаций по улучшению качества географического образования.
Начнётся он в 12 часов в орловском Госуниверситете имени И.С. Тургенева (ул. Комсомольская, 41).
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