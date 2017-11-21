Новости версия для печати Орловская скелетонистка вернулась с 4-го этапа Кубка Европы с медалью Алине Тарарыченковой удалось оставить позади всю Северную Америку и почти всю Европу.



Соревнования проходили в немецком Винтерберге. В стартовом заезде Алина разделила первое место с немкой. Во втором – к финишу пришла лишь четвертой. Но по сумме двух попыток ей удалось занять место на пьедестале. Это «серебро» стало первым в спортивной карьере 17-летней орловской спортсменки.





Надежда Невматулина

21 ноября 2017 года







На главную страницу





