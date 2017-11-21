Орловская скелетонистка вернулась с 4-го этапа Кубка Европы с медалью

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вторник
21.11.2017
11:15:07
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Орловская скелетонистка вернулась с 4-го этапа Кубка Европы с медальюАлине Тарарыченковой удалось оставить позади всю Северную Америку и почти всю Европу.
Соревнования проходили в немецком Винтерберге. В стартовом заезде Алина разделила первое место с немкой. Во втором – к финишу пришла лишь четвертой. Но по сумме двух попыток ей удалось занять место на пьедестале. Это «серебро» стало первым в спортивной карьере 17-летней орловской спортсменки.
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