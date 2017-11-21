Новости версия для печати Дружинники получают дополнительную поддержку Из бюджета города выделены деньги на страхование жизни и здоровья участников добровольных отрядов.



Сумма небольшая – 28 тысяч рублей. Их разделят между полутора сотнями дружинников. Напомним, сегодня на страже общественного порядка в Орле почти 300 добровольцев. В этом году они совместно с полицией провели около двухсот рейдов, составили столько же протоколов об административных правонарушениях. И четыре преступления было раскрыто при участии добровольных народных дружинников.





Надежда Невматулина

21 ноября 2017 года







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