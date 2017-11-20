Новости версия для печати Орловские дети поздравили Деда Мороза с днем рождения Правда, сколько лет исполнилось зимнему волшебнику, никто не знает. Да и сам Дед Мороз подзабыл. Он не считает года, а запоминает – какие подарки нужно принести детям. Но на этот раз, кстати, волшебный Дед не дарил, а получал подарки.



В Детском парке было полно детворы, как летом. Все они пришли поздравить с днем рождения Деда Мороза. Перед тем, как встретить дедушку, ребята поиграли в игры вместе со Снегурочкой, вспомнили новогодние песни, и знаменитый именинный «Каравай». А вместо троекратного «Ёлочка гори» в этот раз звучали совсем другие слова – «С днем рожденья!». Поиграв с Дедом Морозом, ребята с удовольствием вручили ему подарки: рисунки, поделки, прочли стихи. А еще Деду Морозу можно было лично в руки отдать письмо со своими пожеланиями. Вернуться с подарками Дед Мороз пообещал перед Новым Годом, а заодно и подготовить город к празднику – такая у него работа.



















Татьяна Тимохина

20 ноября 2017 года







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