Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Яркие» выходные теперь закончатся в суде. В Орле задержали пиромана. - «Зеленстрой» готовит свой овощной салат. В скором времени орловские огурчики с редисом мы сможем увидеть именно из его теплиц. - Обрели родной дом. Новоселье для детей-сирот. - Гран-при Международного фестиваля у нашей телерадиокомпании.

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Вести-Орёл

20 ноября 2017 года







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