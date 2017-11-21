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Орловские полицейские задержали пиромана по горячим следам

В минувшие выходные в Орле сгорели четыре автомобиля. Следователи выяснили: жертвами любителя огня стали абсолютно случайные авто.

Первый автомобиль заполыхал в ночь на субботу. «Лада-десятка» не эксплуатировалась около двух лет. Пожар в автомобиле без аккумулятора огнеборцы сразу связали с поджогом. С каждым новым возгоранием уверенность дознавателей МЧС и полицейских крепла: они идут по следам пиромана.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Стало понятно, что происходит серия, по почерку поняли, что поджигатель – один, повреждалось стекло задней пассажирской двери, и поджигался салон в задней части».
Главная трудность розысков состояла в том, что поджигатель действовал без какой-либо видимой системы.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Связи по уничтоженным машинам изначально не просматривалось, то есть все делалось наобум».
На поиски пиромана региональному УМВД пришлось бросить лучшие силы уголовного розыска.
Олеся Лихобабина, сотрудник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Сотрудники управления уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от мест преступления. В двух случаях в кадр попал неизвестный мужчина, одетый в камуфлированную куртку. В поле зрения сотрудников управления уголовного розыска попал орловец, который ранее привлекался к уголовной ответственности за поджоги автомобилей, совершенные в 2008 году».
Вскоре поджигатель-рецидивист оказался в руках полицейских. Мужчина признался: на преступления его толкнуло «горячительное». Впрочем, в дальнейших пояснениях поджигателя звучит даже намек на некую миссию.
Суда поджигатель будет дожидаться под стражей.




Иван Суверин
21 ноября 2017 года

 


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