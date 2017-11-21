Сегодня – День работников налоговых органов

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вторник
21.11.2017
17:48:36
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Сегодня – День работников налоговых органовПравительство региона поздравило сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником.
В поздравлении, в частности, говорится, что эта работа является залогом социально-экономического развития области. Она не только обеспечивает налоговые поступления в бюджет, но и помогает выстроить продуктивные взаимоотношения власти и бизнеса.
Особо отмечены успехи ведомства в сфере внедрения самых современных и оперативных технологий общения с клиентами. Благодаря этому налоговая служба становится более открытой, надежной, полностью отвечает возрастающим требованиям дня сегодняшнего.
В завершение – пожелания: «Примите слова искренней признательности за высокий профессионализм, верность своему делу и своей стране! Крепкого вам здоровья, благополучия, успеха!»
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