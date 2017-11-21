Новости версия для печати Сегодня – День работников налоговых органов Правительство региона поздравило сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником.



В поздравлении, в частности, говорится, что эта работа является залогом социально-экономического развития области. Она не только обеспечивает налоговые поступления в бюджет, но и помогает выстроить продуктивные взаимоотношения власти и бизнеса.



Особо отмечены успехи ведомства в сфере внедрения самых современных и оперативных технологий общения с клиентами. Благодаря этому налоговая служба становится более открытой, надежной, полностью отвечает возрастающим требованиям дня сегодняшнего.



В завершение – пожелания: «Примите слова искренней признательности за высокий профессионализм, верность своему делу и своей стране! Крепкого вам здоровья, благополучия, успеха!»





Татьяна Напольских

21 ноября 2017 года







На главную страницу





