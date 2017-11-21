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вторник
21.11.2017
17:48:43
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Лавровский хор русской песни Орловского района стал финалистом II конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров «Поединки хоров»Коллектив существует уже более 30 лет.
Лавровский хор русской песни Орловского района является лауреатом всероссийских, международных и межрегиональных конкурсов и фестивалей, обладателем именного кубка фольклорного фестиваля в Праге.
Всероссийский песенный смотр собрал более 400 человек от Центральной России до Северного Кавказа и Дальнего Востока. По итогам первого тура жюри определило восемь хоровых коллективов и четыре вокальных ансамбля, которые вышли в финал. По итогам вокальных поединков хор Орловского района получил диплом в номинации «За вдохновенное исполнение популярной песни отечественного композитора».
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