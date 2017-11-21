Новости версия для печати Лавровский хор русской песни Орловского района стал финалистом II конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров «Поединки хоров» Коллектив существует уже более 30 лет.



Лавровский хор русской песни Орловского района является лауреатом всероссийских, международных и межрегиональных конкурсов и фестивалей, обладателем именного кубка фольклорного фестиваля в Праге.



Всероссийский песенный смотр собрал более 400 человек от Центральной России до Северного Кавказа и Дальнего Востока. По итогам первого тура жюри определило восемь хоровых коллективов и четыре вокальных ансамбля, которые вышли в финал. По итогам вокальных поединков хор Орловского района получил диплом в номинации «За вдохновенное исполнение популярной песни отечественного композитора».





Евгения Костомарова

21 ноября 2017 года







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