Новости версия для печати В Советском районе Орла в результате ДТП пострадал пешеход Наезд произошел около семи часов вечера.



У перекрестка улиц Лескова и Ломоносова молодой человек ринулся через дорогу в неположенном месте и тут же поплатился за нарушение. Водитель «Митсубиси» прибег к экстренному торможению, но дистанции для полной остановки машины не хватило.



До перехода пешеход не дошел 10-12 метров, зато не поленился преодолеть дорожные ограждения. Пострадавшего увезла бригада скорой помощи. Как сообщили в ГИБДД, травмы, полученные молодым человеком, серьезной угрозы не представляют.





Иван Суверин

21 ноября 2017 года







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