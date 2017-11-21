Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП Среди них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.



20 ноября около семи часов вечера под колеса автомобиля попал молодой человек. ДТП произошло на улице Лескова в районе д.19. Водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлэндер», допустил наезд на пешехода - мужчину 1996 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован.



20 ноября в Болхове около четырех часов дня водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110» допустил столкновение с велосипедом. В результате ДТП велосипедист - мужчина 1944 года рождения - получил телесные повреждения, был госпитализирован.





Орловское Информбюро

21 ноября 2017 года







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