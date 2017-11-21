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Руководство Орловской области пытается решить проблему, связанную с лекарственным обеспечением льготников

Этот вопрос обсудили на совещании в областной администрации.

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин, в регионе проводится подготовительная работа для закупки препаратов на 1 полугодие 2018 года. Практически готовы к размещению на торги препараты инсулина и препараты для лечения пациентов страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

Александр Лялюхин, член правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области

«Основная заявка на первое полугодие 2018 года составляет порядка 80 миллионов, из которых 18 миллионов составляют только инсулины».

Как сообщает информационный портал Орловской области, в данный момент ведутся переговоры с промышленными предприятиями на предмет оказания ими гуманитарной помощи для обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан. На текущий момент помощь готов оказать Болховский завод полупроводниковых приборов. Кроме того, компания «НовоНордиск» из Калужской области подтвердила возможность оказания помощи препаратами инсулина.

Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков дал поручение Департаменту здравоохранения Орловской области продолжить строгий контроль за лекарственным обеспечением льготных категорий граждан, а также рациональным использованием лекарственных препаратов и финансовых ресурсов.

Также Департаменту поручено продолжить работу по привлечению спонсорской и благотворительной помощи, направленной на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами.


Орловское Информбюро
21 ноября 2017 года

 


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